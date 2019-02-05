В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на реках

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в связи с потеплением и снеготаянием вероятное повышение уровней воды на реках Украины, сообщает сайт ведомства.

"По данным Укргидрометцентра, 5 февраля, в связи с потеплением и снеготаянием ожидается разрушение ледовых явлений с подъемом уровней воды", - говорится в сообщении.

На реках Закарпатской области - на 0,5-1,5 м.

На реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирет (Черновицкая, Ивано-Франковская обл.) - на 0,3-1,3 м, возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

На равнинных притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) и на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) - на 0,2-0,7 м.

На реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с возможным выходом воды на отдельные снижены участка пойм в пределах Волынской области.

"4-6 февраля, в результате добегания воды по руслу, на участке Днестра Галич - Залещики, Тисы Хуст - Чоп, в нижнем течении Боржавы и Латорицы ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 0,8 м над уровнями на 8 часов", - добавили в ГСЧС.