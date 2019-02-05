События

08:23 05.02.2019

В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на реках

1 мин читать
В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на реках

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в связи с потеплением и снеготаянием вероятное повышение уровней воды на реках Украины, сообщает сайт ведомства.

"По данным Укргидрометцентра, 5 февраля, в связи с потеплением и снеготаянием ожидается разрушение ледовых явлений с подъемом уровней воды", - говорится в сообщении.

На реках Закарпатской области - на 0,5-1,5 м.

На реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирет (Черновицкая, Ивано-Франковская обл.) - на 0,3-1,3 м, возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

На равнинных притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) и на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) - на 0,2-0,7 м.

На реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с возможным выходом воды на отдельные снижены участка пойм в пределах Волынской области.

"4-6 февраля, в результате добегания воды по руслу, на участке Днестра Галич - Залещики, Тисы Хуст - Чоп, в нижнем течении Боржавы и Латорицы ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 0,8 м над уровнями на 8 часов", - добавили в ГСЧС.

Теги: #вода #реки #погода #украина
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО

Во вторник, 5 февраля, в Киеве ограничат движение на двух мостах

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

В Луганской области задержан боевик "ЛНР"

Житель Харьковской области, поджегший из ревности сельский дом культуры, получил 3 года тюрьмы

В частном доме в Харьковской области взорвался твердотопливный котел, погибла женщина

Прокуратура требует отправить в психбольницу женщину, утопившую своих детей в киевском озере

Во Львове умерла член ОУН Ярослава Мельничук

На Прикарпатье и в Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Боевики НВФ девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса

Более 700 ДТП с 47 пострадавшими и 4 погибшими произошло на дорогах Украины в понедельник

Семь человек погибли при пожаре в жилом доме в Париже

Немецкая авиакомпания Germania подала заявление о банкротстве

ЕС заявил о своей обеспокоенности состоянием прав человека в Иране

Харьковская полиция ищет лиц, выбросивших на стихийную свалку трупы зараженных АЧС свиней

В Сумской области задержан прокурор местной прокуратуры, вымогавший взятку от обвиняемого – Сарган

Суд арестовал задержанного на взятке руководителя коммунального предприятия из Стрыя с правом залога в 1 млн грн

Полиция Луганской области задержала боевика так называемой "ЛНР"

Стоимость всех товаров, разрекламированных в ходе Супербоула, составляет 191,8 тыс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА