Семь человек погибли при пожаре в жилом доме в Париже

Жертвами пожара во французской столице стали семь человек, 27 человек, включая трех пожарных, травмированы, сообщают во вторник местные СМИ со ссылками на власти.

В то же время, как заявил журналистам представитель пожарного ведомства Парижа, "число погибших может увеличиться в связи с тем, что огнем еще охвачены 7-й и 8-й этажи здания".

Пожар возник в восьмиэтажном здании в респектабельном 16-м округе города. Жители близлежащих домов эвакуированы.

К борьбе с огнем привлечено около 200 пожарных.