События

08:18 05.02.2019

Семь человек погибли при пожаре в жилом доме в Париже

1 мин читать

Жертвами пожара во французской столице стали семь человек, 27 человек, включая трех пожарных, травмированы, сообщают во вторник местные СМИ со ссылками на власти.

В то же время, как заявил журналистам представитель пожарного ведомства Парижа, "число погибших может увеличиться в связи с тем, что огнем еще охвачены 7-й и 8-й этажи здания".

Пожар возник в восьмиэтажном здании в респектабельном 16-м округе города. Жители близлежащих домов эвакуированы.

К борьбе с огнем привлечено около 200 пожарных.

Теги: #жертвы #франция #париж #пожар
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Восемь человек погибли при пожаре в центре Москвы, в том числе двое детей

Десять человек погибли под лавинами в Альпах

Пожар на складах возле станции метро "Лесная" в Киеве ликвидирован – ГСЧС

"Желтые жилеты" во Франции протестовали против полицейского насилия

В Николаевской области на пожаре в жилом доме погиб пожилой мужчина

На месте пожара на складах возле станции метро "Лесная" существует угроза обвала конструкций

Пожар возле метро "Лесная" в Киеве локализовали

Существует угроза распространения пожара на складах возле станции метро "Лесная"

"Желтые жилеты" проводят очередные акции протеста во французских городах

Площадь пожара на складах возле станции метро "Лесная" в Киеве превысила 10 тыс. кв.м - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования поездов в Россию

Более 700 ДТП с 47 пострадавшими и 4 погибшими произошло на дорогах Украины в понедельник

Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО

Во вторник, 5 февраля, в Киеве ограничат движение на двух мостах

В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на реках

Немецкая авиакомпания Germania подала заявление о банкротстве

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

В Луганской области задержан боевик "ЛНР"

Житель Харьковской области, поджегший из ревности сельский дом культуры, получил 3 года тюрьмы

В частном доме в Харьковской области взорвался твердотопливный котел, погибла женщина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА