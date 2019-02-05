За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"4 февраля российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе четыре раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских защитников обстреливали дважды из минометов калибра 82 мм. и автоматических гранатометов - в районе Опытного, из стрелкового - в районе Невельского.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции дважды из минометов калибра 82 мм. гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутора Свободный, дважды из гранатометов - в районе н.п. Новолуганское, из минометов калибра 82 мм. - в районе Кримського.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 4 февраля, шесть боевиков уничтожены, еще четыре тяжело ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в штабе.