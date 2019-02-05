События

07:11 05.02.2019

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

2 мин читать
За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"4 февраля российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе четыре раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских защитников обстреливали дважды из минометов калибра 82 мм. и автоматических гранатометов - в районе Опытного, из стрелкового - в районе Невельского.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции дважды из минометов калибра 82 мм. гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутора Свободный, дважды из гранатометов - в районе н.п. Новолуганское, из минометов калибра 82 мм. - в районе Кримського.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 4 февраля, шесть боевиков уничтожены, еще четыре тяжело ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Луганской области задержан боевик "ЛНР"

Житель Харьковской области, поджегший из ревности сельский дом культуры, получил 3 года тюрьмы

В частном доме в Харьковской области взорвался твердотопливный котел, погибла женщина

Прокуратура требует отправить в психбольницу женщину, утопившую своих детей в киевском озере

Во Львове умерла член ОУН Ярослава Мельничук

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил в понедельник, пострадавших нет

На Прикарпатье и в Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Боевики НВФ девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет – штаб ООС

Пограничники задержали грузовик с партией сигарет на 2 млн гривен

В Сумах полиция разоблачила ранее судимого гражданина, совершившего разбойное нападение на своего квартиранта

ПОСЛЕДНЕЕ

Немецкая авиакомпания Germania подала заявление о банкротстве

ЕС заявил о своей обеспокоенности состоянием прав человека в Иране

Харьковская полиция ищет лиц, выбросивших на стихийную свалку трупы зараженных АЧС свиней

В Сумской области задержан прокурор местной прокуратуры, вымогавший взятку от обвиняемого – Сарган

Суд арестовал задержанного на взятке руководителя коммунального предприятия из Стрыя с правом залога в 1 млн грн

Полиция Луганской области задержала боевика так называемой "ЛНР"

Стоимость всех товаров, разрекламированных в ходе Супербоула, составляет 191,8 тыс

Юристы ожидают запуска системы вызова сторон в судебное заседание по СМС

Полиция не подтвердила информацию о повреждении окна киевского офиса НСЖУ в результате огнестрельного выстрела

Восемь человек погибли при пожаре в центре Москвы, в том числе двое детей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА