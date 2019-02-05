За последние три с половиной года около 1 миллиарда евро Днепропетровская ОГА вложила в инфраструктуру области – Ю.Голик

Валентин Резниченко и Юрий Голик

"Мы посчитали, что за последние три с половиной года порядка одного миллиарда евро нами было вложено в инфраструктуру Днепропетровской области. Это деньги из бюджетов всех уровней, включая государственный", - такие данные обнародовал советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик в своем интервью изданию РБК-Украина.

Он отметил, что этот миллиард попал на частный рынок.

"Этот миллиард попал дорожно-строительным компаниям, строительным, поставщикам оборудования, школьных автобусов, поставщикам всего, чего угодно. И это в миллиард раз больше, чем было до этого", - сказал Голик.