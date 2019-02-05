В Луганской области задержан боевик "ЛНР"

В Луганской области правоохранители задержали боевика незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Как рассказал 36-летний луганчанин, в 2016 году он согласился на предложение знакомого, подписал контракт с одним из подразделений боевиков и проходил обучение на учебной базе, которая располагается на территории бывшего военного лицея в пгт.Луганск", - говорится в сообщении.

В настоящее время с ним проводятся первоочередные следственные действия.