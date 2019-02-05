События

06:33 05.02.2019

В Луганской области задержан боевик "ЛНР"

1 мин читать

В Луганской области правоохранители задержали боевика незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Как рассказал 36-летний луганчанин, в 2016 году он согласился на предложение знакомого, подписал контракт с одним из подразделений боевиков и проходил обучение на учебной базе, которая располагается на территории бывшего военного лицея в пгт.Луганск", - говорится в сообщении.

В настоящее время с ним проводятся первоочередные следственные действия.

Теги: #боевик #украина #луганская_область #задержание
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Житель Харьковской области, поджегший из ревности сельский дом культуры, получил 3 года тюрьмы

В частном доме в Харьковской области взорвался твердотопливный котел, погибла женщина

Прокуратура требует отправить в психбольницу женщину, утопившую своих детей в киевском озере

Во Львове умерла член ОУН Ярослава Мельничук

В Сумской области задержан прокурор местной прокуратуры, вымогавший взятку от обвиняемого – Сарган

Полиция Луганской области задержала боевика так называемой "ЛНР"

На Прикарпатье и в Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Боевики НВФ девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет – штаб ООС

Пограничники задержали грузовик с партией сигарет на 2 млн гривен

В Сумах полиция разоблачила ранее судимого гражданина, совершившего разбойное нападение на своего квартиранта

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС заявил о своей обеспокоенности состоянием прав человека в Иране

Харьковская полиция ищет лиц, выбросивших на стихийную свалку трупы зараженных АЧС свиней

Суд арестовал задержанного на взятке руководителя коммунального предприятия из Стрыя с правом залога в 1 млн грн

Стоимость всех товаров, разрекламированных в ходе Супербоула, составляет 191,8 тыс

Юристы ожидают запуска системы вызова сторон в судебное заседание по СМС

Полиция не подтвердила информацию о повреждении окна киевского офиса НСЖУ в результате огнестрельного выстрела

Восемь человек погибли при пожаре в центре Москвы, в том числе двое детей

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил в понедельник, пострадавших нет

Генпрокурор о подаче жалобы на него в КДКП: Горжусь тем, что на меня могут жаловаться

Генпрокуратура пока не персонифицирует ответственность экс-глав Минобороны за снижение обороноспособности Украины – Луценко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА