Житель Харьковской области, поджегший из ревности сельский дом культуры, получил 3 года тюрьмы

Лозовской горрайонный суд (Харьковская область) вынес обвинительный приговор мужчине, который поджег сельский дом культуры, где работала его сожительница.

"32-летнего мужчину признали виновным в хулиганстве и умышленном повреждении имущества путем поджога (ч.1 ст.296, ч 2 ст.194 УК Украины)... и приговорили к 3 годам лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Инцидент произошел 8 марта прошлого года. Нетрезвый мужчина пришел в заведение, чтобы повидаться с сожительницей, которая работала в доме культуры сторожем и должна была дежурить в ту ночь. Не найдя любимой на месте, мужчина решил отомстить: залез на крышу здания и поджег его. Нанесенный ущерб оценивается в сумму более 400 тыс.грн.

На момент совершения преступления осужденный уже находился под следствием за хулиганство.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.