В частном доме в Харьковской области взорвался твердотопливный котел, погибла женщина

В с.Русская Лозовая Дергачевского района Харьковской области в частном доме взорвался отопительный котел, в результате чего погибла женщина.

"Предварительно, взрыв в домовладении произошел из-за нарушения правил эксплуатации твердотопливного котла отопления. От полученных травм 35-летняя жительница дома погибла на месте.

Тело погибшей направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".