События

04:35 05.02.2019

В частном доме в Харьковской области взорвался твердотопливный котел, погибла женщина

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В с.Русская Лозовая Дергачевского района Харьковской области в частном доме взорвался отопительный котел, в результате чего погибла женщина.

"Предварительно, взрыв в домовладении произошел из-за нарушения правил эксплуатации твердотопливного котла отопления. От полученных травм 35-летняя жительница дома погибла на месте.

Тело погибшей направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Теги: #взрыв #украина #полиция
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Интерфакс-Украина
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