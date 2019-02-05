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01:51 05.02.2019

ЕС заявил о своей обеспокоенности состоянием прав человека в Иране

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Совет Евросоюза в постановлении, принятом в понедельник, выразил свою обеспокоенность ситуацией с правами человека в Иране, обратив особое внимание на частое применение смертной казни в исламской республике.

"Притом, что Совет признает, что изменения, внесенные в закон, относящийся к борьбе против наркотических средств, и одобренные в октябре 2017 года, способствовали значительному уменьшению на сегодняшний день числа казней, связанных с трафиком наркотиков, он подчеркивает, что ЕС выступает против смертной казни при любых обстоятельствах и во всех странах", - говорится в тексте, распространенном в Брюсселе пресс-службой Совета ЕС.

В нем подчеркивается, что казни несовершеннолетних преступников представляют собой нарушение Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о правах ребенка. Иран входит в число государств, подписавших эти документы, отмечается в постановлении.

Совет ЕС также призвал Тегеран выполнять международные договоры, членом которых он является, и обеспечить полное соблюдение прав человека и основополагающих свобод. В том числе постановление указывает на права женщин и девушек, представителей меньшинств, включая этнические и религиозные.

Теги: #ес #правозащита #иран
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Интерфакс-Украина
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