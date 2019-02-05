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01:39 05.02.2019

Во Львове умерла член ОУН Ярослава Мельничук

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Во Львове в понедельник умерла член ОУН, львовянка Ярослава Мельничук (Полюга), сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

"Сегодня на 90 году жизни отошла в вечность член ОУН, львовянка Ярослава Мельничук (Полюга). Община Львова выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Ярослава Мельничук (Полюга) родилась 17 июля 1929 года во Львове. Сотрудничать с ОУН начала во время учебы во Львовском мединституте в 1945-1949 гг. Первый арест - в 1948 году. Тогда же, за неимением доказательств вины, была освобождена. Во второй раз арестована - в 1949 году. В течение 6 месяцев находилась под следствием в тюрьме "на Лонцкого". Без суда была этапирована на спецпоселение в тайгу Якутской АССР. Выполняла каторжные работы. Впоследствии ей удалось устроиться на работу лаборанткой в районную больницу и получить разрешение на продолжение обучения. В 1956 году получила диплом и вернулась во Львов, где после возвращения и до выхода на пенсию работала врачом.

Теги: #оун #лидер #украина #смерть
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Интерфакс-Украина
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