Харьковская полиция ищет лиц, выбросивших на стихийную свалку трупы зараженных АЧС свиней

Полиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование по факту выявления на стихийной свалке в Московском районе Харькова 30 мертвых свиней, зараженных африканской чумой.

"По данному факту следственным Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ст.251 (нарушение ветеринарных правил) Уголовного кодекса Украины. Полицией принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в понедельник.

Как сообщалось, 1 февраля 2019 года на территории Московского района Харькова на стихийной свалке были обнаружены трупы и останки свиней в мешках. Специалисты провели эпизоотическое расследование и отобрали пробы патологического материала. По результатам исследований, проведенных региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области, в патологическом материале был обнаружен ДНК вирус африканской чумы свиней.

Трупы свиней были сожжены, а на месте сжигания проведена дезинфекция.