В Сумской области задержан прокурор местной прокуратуры, вымогавший взятку от обвиняемого – Сарган

Правоохранители задержали прокурора Сумской местной прокуратуры, который вымогал 3,5 тыс. долл. взятки от обвиняемого за содействие в назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Задержан прокурор Сумской местной прокуратуры Сумской области, который при пособничестве адвоката Совета адвокатов Сумской области требовал и получил от обвиняемого в уголовном производстве денежные средства на сумму 3500 долл. за содействие в назначении последнему наказания за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.191 и ч.1 ст.367 УК Украины не связанного с реальным лишением свободы.

В настоящее время продолжаются обыски в помещении адвокатского объединения и по месту работы прокурора; проводятся первоочередные следственные действия.