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19:38 04.02.2019

Полиция Луганской области задержала боевика так называемой "ЛНР"

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Полиция Луганской области задержала боевика так называемой "ЛНР"

Полиция Луганской области задержала 36-летнего местного жителя, который состоял в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

"Как рассказал 36-летний луганчанин, в 2016 году он согласился на предложение знакомого, подписал контракт с одним из подразделений боевиков и проходил обучение на учебной базе, которая располагается на территории бывшего военного лицея в г.Луганск", - сказано в сообщении пресс-службы Национальной полиции в понедельник.

Мужчина задержан, с ним проводятся первоочередные следственные действия.

Теги: #боевик #лнр #полиция #луганская_область
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Интерфакс-Украина
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