Юристы ожидают запуска системы вызова сторон в судебное заседание по СМС

Юристы ожидают запуска с 1 марта системы вызова сторон в судебное заседание по СМС, предусмотренной Единой судебной информационно-телекомуникационной системой (ЕСИТС).

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" старший юрист юридической фирмы Evris Юлия Стусова и младший юрист этой компании Андрей Градов, новые редакции процессуальных кодексов, которые вступили в силу в декабре 2017 года, наряду с другими содержат положения, изменяющие порядок оповещения участников судебного дела.

В частности, основной новеллой системы оповещения участников судебного процесса является постепенное внедрение ЕГИСТ, с помощью которой участники дела и суд смогут осуществлять электронный обмен процессуальными документами, в том числе суд сможет отправлять сторонам постановления об открытии производства и повестки о вызове сторон на судебное заседание.

Юрист отметили, что в уголовном и гражданском процессах отправка оповещения участников о судебных заседаниях SMS-сообщений с использованием средств мобильной связи введена с 2013 года. При этом система, с помощью которой осуществляется отправка СМС-уведомлений, должна быть обеспечена фиксацией сообщения или вызова. При этом обязательным условием для использования СМС-оповещения является письменное заявление участника дела и наличие в суде технической возможности отправлять сообщения.

"На практике суды уже длительное время сообщают участников дела о судебных заседаниях по электронной почте, направляя решения и повестки на адреса, указанные в представленных сторонами документах (исковых заявлений, отзывов и т.д.) одновременно с направлением таких документов средствами почтовой связи. Распространению соответствующей практики способствовали и изменения, введенные новыми редакциями процессуальных кодексов", - пояснили Ю.Стусова и А.Градов.

По словам юристов, в частности, действующие процессуальные кодексы предусматривают, что исковое заявление и отзыв на иск обязательно должны содержать информацию о номерах средств связи, официальные электронные адреса и адреса электронной почты сторон и других участников дела. При этом если такая информация не указана, это становится причиной оставления этих исковых заявлений без движения.

"Исходя из собственного опыта, можем говорить, что получать уведомления о судебных заседаниях по электронной почте очень удобно и позволяет сэкономить время, которое обычно тратится на получение соответствующей информации в суде, в том числе и в телефонном режиме", - подчеркнули юристы Evris.

Как сообщалось, эксплуатация системы ЕСИТС начнется с 1 марта 2019 года и будет состоять из следующих подсистем: единый контакт-центр судебной власти Украины, единая подсистема управления финансово-хозяйственными процессами, официальный электронный адрес, веб-портал "Судебная власть Украины", единый госреестр судебных решений, подсистема "Электронный суд", модуль "Автоматизированное распределение" и модуль "Судебная статистика".

С 1 января 2019 года ЕСИТС работает в тестовом режиме.