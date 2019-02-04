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18:31 04.02.2019

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил в понедельник, пострадавших нет

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Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил в понедельник, пострадавших нет

 Незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины в понедельник по состоянию на 18.00, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск четыре раза, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… В результате коварных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.

Боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный на окраине г.Золотое, и дважды из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов - в районе пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов боевики вели огонь по позициям у пос.Опытнрое Ясиноватского района.

"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.

Теги: #оос #обстрелы #нвф
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Интерфакс-Украина
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