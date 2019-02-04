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17:26 04.02.2019

Генпрокуратура пока не персонифицирует ответственность экс-глав Минобороны за снижение обороноспособности Украины – Луценко

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Генпрокуратура пока не персонифицирует ответственность экс-глав Минобороны за снижение обороноспособности Украины – Луценко

 Генеральная прокуратура Украины пока еще не персонифицирует ответственность бывших министров обороны Украины за снижение обороноспособности страны и фактическое разоружение, отмечает генпрокурор Юрий Луценко.

"Сегодня мы еще не готовы говорить о персональной ответственности каждого из министров обороны, начальников Генштаба, их подчиненных", - сказал Ю.Луценко журналистам в понедельник после заседания временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию хищений в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и подрыву обороноспособности государства в 2004-2017 годах.

Вместе с тем, генпрокурор напомнил, что уже уведомлены о подозрении три бывших министра обороны – Михаил Ежель, Павел Лебедев и Дмитрий Саламатин, которым инкриминируется должностная халатность и государственная измена.

"Думаю, что следствие, которое сейчас уже не у ГПУ, а у Государственного бюро расследований, даст законную оценку на протяжении этого года и всем другим участникам этой деятельности по фактическому разоружению украинской армии", - подчеркнул генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, могут ли действия Генпрокуратуры повлиять на рейтинг кандидата в президент Украины Анатолия Гриценко, генпрокурор сказал: "Если бы я хотел повлиять хоть каким-то образом на Гриценко как на кандидата в президенты, я бы сегодня на экран вывел приказы и письма с его подписью (в ходе заседания комиссии по расследованию хищений в МО – ИФ), а я этого не сделал и делать не буду. Потому что считаю недопустимым обсуждать его деятельность в открытом эфире. Это вопрос следователей".

Вместе с тем, Ю.Луценко добавил: "Кандидатство кого-либо не может быть препятствием для следствия".

На заседании ВСК генпрокурор призвал народных депутатов не навешивать ярлыки руководителям Минобороны, которые могут стать фигурантами уголовных производств.

Ю.Луценко пояснил, что по процедуре министр обороны формировал списки избыточного имущества, которые подавал на рассмотрение Кабинету министров. Правительство утверждало решение и делегировало право реализации этого имущества .

По словам генпрокурора, излишки имущества реализовывались предприятиям "Укроборонпрома", которые после технических работ передавали такое имущество специальным уполномоченным на внешнеэкономическую деятельность субъектам.

"Только когда аудит посчитает разницу принесенных в бюджет средств от реализации этого имущества "Укрспецэкспортом и другими уважаемыми организациями, а также рыночной стоимости этого имущества, если там будет дисбаланс – а мы предполагаем, что он есть – тогда наступит убыток. И только можно этот убыток предъявлять должностным лицам", - сказал генпрокурор.

Теги: #луценко #минобороны #ответственность #гпу
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