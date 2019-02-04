Первые слушания по иску Украины к РФ по правам человека в Крыму пройдут в ЕСПЧ 27 февраля - Минюст

Министерство юстиции Украины сообщает о начале слушаний по первому из пяти исков, поданными ранее против РФ в Европейский суд по правам человека, уже 27 января текущего года.

"Первые слушания в рамках иска Украины против России относительно нарушений прав человека в Крыму состоятся в ЕСПЧ уже 27 февраля",- написал министр юстиции Украины Павел Петренко на своей странице в соцсети Faebook в понедельник.

Министр напомнил, что первые дела о нарушениях РФ прав человека на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей были поданы в ЕСПЧ еще в 2014-2015 годах. В течение 2018 года были поданы два новых иска - о нарушении прав политических узников и о захваченных украинских моряках.

В настоящее время в производстве ЕСПЧ находятся 5 дел Украины против РФ: "Украина против России (относительно Крыма) "относительно нарушений прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ, "Украина против России (относительно Донбасса) "относительно нарушений прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей".

Также речь идет об исках "Украина против России" относительно фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов боевиками и их перемещения на территорию РФ, "Украина против России" относительно нарушения Россией прав украинских политических узников, "Украина против России" относительно захваченных украинских моряков.