События

15:04 04.02.2019

Десять человек погибли под лавинами в Альпах

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Десять человек погибли под лавинами в Альпах

 По меньшей мере 10 человек стали жертвами схода лавин в выходные на горнолыжных курортах в Альпах, сообщают в понедельник европейские СМИ.

Отмечается, что несколько лавин сошло в районе курортов, расположенных в итальянских, швейцарских, французских и австрийских Альпах. В конце прошлой недели в этом регионе выпало большое количество снега.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Италии. Так, в районе итальянской области Валле-д'Аоста погибли пять человек, среди них - итальянцы и французы. Кроме того, сход лавины в итальянском Больцано унес жизнь 18-летнего лыжника. В горных районах Ломбардии, расположенных по соседству с Больцано, погиб сноубордист.

Спасатели обнаружили в воскресенье тело одного лыжника в Савойи во Франции. Под лавину в швейцарских Альпах попало двое человек, один из них - погиб, второй - госпитализирован. На юге Австрии жертвой схода лавины стал пожилой мужчина.

По сообщениям европейских СМИ, все погибшие занимались внетрассовым катанием - за пределами специально подготовленных маршрутов.

Теги: #альпы #жертвы #лавина
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