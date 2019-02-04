Глава обладминистрации против строительства мусороперерабатываюшего завода в городской черте Львова

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка считает необоснованным и нецелесообразным строительство завода по переработке отходов на территории города Львова.

Как сообщает пресс-служба Львовской обладминистрации, об этом он заявил во время встречи с жителями микрорайона Вознесение (укр. Знесіння), выступающими против строительства городскими властями в этом районе мусороперерабатывающего завода.

"Строительство завода в рамках Вознесения является экологически необоснованным и хозяйственно нецелесообразным, что подтверждается десятками замечаний к отчету об оценке влияния на окружающую среду (проекта завода – ИФ) и неудачными примерами функционирования таких комплексов в Европе", - отметил О.Синютка.

Чиновник напомнил, что в 2017 году обладминистрация после обращения городского головы Львова предоставила Львову для строительства мусороперерабатывающего завода земельный участок на территории бывшего предприятия "Сирка" в Яворовском районе и участок в Николаевском районе Львовской области, но эти участки Львову "не подошли". В ноябре 2018 года обладминистрация предоставила властям Львова список участков на территории области.

До 13 февраля обладминистрация направит письмо в Министерство экологии и природных ресурсов Украины о том, что строительство завода по переработке отходов на территории Львова невозможно, добавил О.Синютка.