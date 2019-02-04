Верховный суд не смог рассмотреть вопрос подсудности дела Савченко-Рубана из-за самоотвода одной из судей

Верховный суд Украины не смог 4 февраля рассмотреть вопрос об определении суда, в котором будет рассматриваться дело народного депутата Украины Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, из-за самоотвода одного из членов коллегии судей.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат В.Рубана Валентин Рыбин, на заседании в понедельник одна из судей коллегии взяла самоотвод, который был удовлетворен судом, в связи с чем данное дело снова должно поступить на автораспределение, чтобы определить нового члена судейской коллегии.

Адвокат допускает, что к рассмотрению вопроса об определении подсудности дела "Савченко-Рубана" Верховный суд может приступить во вторник, 5 февраля.

Ранее стало известно, что первое подготовительное заседание по делу Н.Савченко и В.Рубана назначено на 6 февраля в Славянском горрайонном суде Донецкой области.

При этом прокуратура ходатайствовала о передаче данного дела в Черниговский городской суд.

В свою очередь защита Н.Савченко и В.Рубана ходатайствует о том, чтобы данное дело рассматривалось в Печерском районном суде Киева.