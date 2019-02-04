События

12:38 04.02.2019

Госпогранслужба Украины ведет переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей и возводит башни на побережье Азова

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Госпогранслужба Украины ведет переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей и возводит башни на побережье Азова

 В связи с агрессией России в Керченском проливе Украина ведет переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей для нужд Госпогранслужбы, а на побережье Азовского моря возводят наблюдательные башни, сообщил Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"При содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей", - сказал П.Цигикал в интервью "5 каналу".

Он отметил, что в случае, если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это даст Госпогранслужбе возможность полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную защиту.

"Еще один важный элемент - система контроля за надводной обстановкой. Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы", - сказал руководитель Госпогранслужбы.

П.Цигикал отметил, что после событий 25 ноября 2018 года, когда российские военные напали на украинские корабли и взяли в плен украинских моряков, корабли Госпогранслужбы переведены в полную боевую готовность.

"Все они все еще находятся на позициях и проходят соответствующие тренировки. Конечно, учитывая ледовую обстановку. Но в случае военной агрессии против Украины сил только Морской охраны Госпогранслужбы будет мало. Поэтому мы отрабатываем меры противодействия совместно со штабом ООС и в едином замысле сил сектора национальной безопасности и обороны", - рассказал пограничник.

Также он сообщил, что Госпогранслужба прорабатывает возможные варианты усиления своих морских подразделений в Азовском море.

"Мы уже провели текущий ремонт нескольких наших кораблей и катеров, в прошлом году на службу заступили катера проекта UMC-1000 с улучшенными ходовыми характеристиками, проведен ремонт корабля "Донбасс", но это только начало", - рассказал глава ведомства.

П.Цигикал добавил, что задача Госпогранслужбы, создать в Азовском и Черном морях мощные и мобильные группы пограничных кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта.

Теги: #госпогранслужба #патруль #азовское_море #корабли #цигикал
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