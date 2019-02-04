События

12:31 04.02.2019

В Харькове на стихийной свалке найдены трупы свиней, зараженных АЧС

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В Харькове на стихийной свалке найдены трупы свиней, зараженных АЧС

 Главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в Харьковской области усилило меры по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов животного происхождения на агропродовольственных рынках и организовало переучет имеющегося свинопоголовья в хозяйствах независимо от форм собственности.

Как сообщается на сайте ведомства, это связано с тем, что 1 февраля на территории Московского района Харькова на стихийной свалке были обнаружены трупы и останки свиней в мешках. Специалисты провели эпизоотическое расследование и отобрали пробы патологического материала.

"По результатам исследований региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области в патологическом материале обнаружены ДНК вирус африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Трупы свиней были сожжены, а на месте сжигания проведена дезинфекция.

Теги: #ачс #госпродпотребслужба #харьковская_область
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Интерфакс-Украина
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