События

11:34 04.02.2019

Три человека получили ожоги в результате поджога кафе в Днепре – полиция

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 Полиция устанавливает личности неизвестных, причастных к поджогу кафе на площади Соборной в г.Днепр в воскресенье вечером, в результате которого трое человек получили ожоги рук.

Как сообщает в понедельник утром пресс-служба Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области, двое неизвестных кинули в кафе две бутылки с неизвестным веществом, которое впоследствии воспламенилось.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.

В то же время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о двух пострадавших из-за пожара в кафе: владелица кафе 1978 г.р., и посетительница 1985 г.р. Пострадавшие женщины госпитализированы в ожоговое отделение Днепропетровской городской клинической больницы №2.

По информации ГСЧС, возгорание возникло в помещении кафе, расположенном на первом этаже 3-этажного жилого дома. Огнем повреждено деревянное кресло и стул на площади 2 м.кв.

Теги: #пострадавшие #днепр #полиция #поджег #кафе
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Интерфакс-Украина
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