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10:51 04.02.2019

Несколько районов Бердянска вновь остались без воды из-за дальнейшего обвала коллектора

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Несколько районов Бердянска вновь остались без воды из-за дальнейшего обвала коллектора

В Бердянске (Запорожская обл.) связи с обрушением части коллектора вечером в воскресенье, с 19:00 было прекращено водоснабжение в районах Колония, Макорты, Слободка, Коса и части Центра от пр.Азовский до пр.Восточный, от ул.Консульской до ул.Горького), сообщает пресс-служба горсовета.

"По словам директора КП "Бердянскводоканал" Александра Македонского, произошла утечка стоков от места аварии в сторону спорткомплекса, что свидетельствует о возможном дальнейшем обрушении коллектора. Сейчас обустраивается временная перекачка стоков с этого участка. Вечером было ограничено движение на проспекте Западном (подъем на гору), пока движение автотраспорта происходит по одной полосе проспекта", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Бердянского горсовета в понедельник.

В информации отметили, что "на месте провала коллектора на Мелитопольском продолжаются без выходных работы по подготовке лотка для прокладки новой пластиковой трубы, но уже понятно, что нужно проводить капитальный ремонт на всем участке коллектора, что по предварительным расчетам будет стоить более 20 млн грн".

Уже было отправлено обращение к председателю Запорожской облгосадминистрации с просьбой выделить средства на ликвидацию аварийной ситуации в Бердянске из областного резервного фонда.

Бердянск - административный центр Бердянского района Запорожской области. По данным на 2017г в городе проживает 113,3тыс. человек.

Теги: #бердянск #коллектор #водоснабжение
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