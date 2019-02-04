События

10:16 04.02.2019

На Житомирщине двое ранее судимых мужчин наладили сбыт похищенного из в/ч оружия – СБУ

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На Житомирщине двое ранее судимых мужчин наладили сбыт похищенного из в/ч оружия – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту оружия блокировали в Житомирской области реализацию военных средств поражения.

"Оперативники спецслужбы установили, что двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского наладили сбыт оружия и боеприпасов, которые, по предварительной информации, они похитили из одной из военных частей дислоцированных на территории области. "Клиентов" мужчины подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов", - сообщает пресс-центр СБ Украины в понедельник.

Правоохранители задержали обоих правонарушителей близ Новоград-Волынского во время очередной попытки продажи двух автоматов с магазинами, пистолет с патронами и глушителя, за которые они планировали выручить 65тыс. грн. В ходе спецоперации один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБУ.

Во время санкционированных следственных действий в схроне, обустроенном в лесополосе недалеко от районного центра, правоохранители изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 410 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками УСБУ в Житомирской области совместно со следователями теруправления ГБР, расположенного в пгт. Хмельницкий, под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона.

Теги: #всу #сбу #оружие #воинская_часть #сбыт
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Интерфакс-Украина
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