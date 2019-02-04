На Прикарпатье и в Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В понедельник в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 4 февраля, в связи с оттепелью и осадками, в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги" - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

30 января 2019 около 17:00. возле с. Деловое Раховского района Закарпатской области, на 153 км автомобильной дороги Мукачево-Рогатин-Львов, сошла снежная лавина объемом 80 м3, которая перекрыла движение транспорта по всей ширине проезжей части.

"Погибших и травмированных в результате происшествия и засыпанных транспортных средств не было" – подытожили в ГСЧС.