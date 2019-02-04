Помпео заявил о готовности к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

США готовы к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, союзников и партнеров; поддается проверке и исполнению (...) Соединенные Штаты готовы участвовать с Россией в переговорах по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям", - говорится в заявлении М.Помпео, распространенном Госдепом США.

Госсекретарь также заявил, что США предоставили России и "другим участникам" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официальное уведомление о том, что США выдут из ДРСМД через шесть месяцев в соответствии со 15 статьей Договора.

М.Помпео подтвердил, что Вашингтон уведомил в субботу РФ о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД через шесть месяцев. "В соответствии с международными юридическими нормами, США приостановили выполнение своих обязательств по ДРСМД в ответ на допущенные Россией нарушения. Решение вступает в силу сегодня", - говорится в его заявлении.

Далее он пояснил, что договор прекратит своё существование, если за остающиеся шесть месяцев "РФ не вернётся к его выполнению и не уничтожит ракеты 9М729, их пусковые установки и связанное с ними оборудование".