Иран скоро отправит в космос новый спутник – СМИ

Министр связи и информационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми объявил в воскресенье о планах Ирана запустить в ближайшее время на орбиту новый спутник собственного производства под названием Dousti ("Дружба"), сообщило иранское информационное агентство Fars News.

"Будет запущен спутник Dousti, выпускаемый Технологическим университетом Шарифа", - заявил А.Джахроми в воскресенье, выступая на церемонии по случаю Национального дня космических технологий в Тегеране.

Он добавил, что еще один спутник под названием Zafar ("Победа"), разрабатываемый Университетом науки и технологий, должен быть завершен к концу лета 2019 года и готов к запуску.

А.Джахроми также отверг утверждения ряда государств против космической деятельности Ирана, отметив, что космическая программа его страны предназначена для мирных целей.

В декабре 2018 года глава иранского космического агентства Ирана Мортеза Барари объявил, что Тегеран планирует выпустить в ближайшие несколько лет телекоммуникационный спутник собственного производства.

"Создание автономного телекоммуникационного спутника в течение следующих 7 лет входит в планы ISA", - сказал М.Барари.

Он сообщил тогда, что Иран уже предпринял предварительные шаги для производства телекоммуникационного спутника путем создания спутников Nahid 1 и Nahid 2.