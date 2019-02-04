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07:20 04.02.2019

Боевики НВФ девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет – штаб ООС

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Боевики НВФ девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет – штаб ООС

 Боевики незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"3 февраля российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал" – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Боевики применяли вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Павлополь и из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Новоселовка" – отметили в штабе ООС.

Также обстрелам минометов калибра 82 мм. и гранатометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подвергся населенные пункты Хутор Вильный, Новотошковское, Зайцево, Крымское.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской  разведки, 3 февраля, трое боевиков НВФ были уничтожены.

Теги: #оос #сводка #украина
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Интерфакс-Украина
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