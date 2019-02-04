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06:58 04.02.2019

Пограничники задержали грузовик с партией сигарет на 2 млн гривен

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Сотрудники Госпогранслужбы задержали грузовик с партией контрабандных сигарет на 2 миллиона гривен, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В пункт пропуска "Доманово" прибыл грузовик польской регистрации с грузом "тара для цветов", оперативные сотрудники и пограничники Луцкого отряда немедленно инициировали совместный с представителями таможни углубленный осмотр. По результатам проверки, в прицепе автомобиля с грузом, обнаружено 160 ящиков сигарет с белорусскими акцизными марками" – говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы в воскресенье.

Дальнейшие следственные действия будут проводиться совместно с сотрудниками налоговой милиции.

"Сигареты, общим количеством 80 000 пачек, в рамках уголовного производства передано сотрудникам оперативного управления ГФС. Ориентировочная сумма изъятого товара достигает двух миллионов гривен" - отметили в Госпогранслужбе.

 

Теги: #госпогранслужба #украина #контрабанда
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Интерфакс-Украина
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