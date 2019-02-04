Двум гражданам Грузии запрещен на три года въезд на территорию Украины за попытку подкупа сотрудника Госпогранслужбы

Двум гражданам Грузии запрещен на три года въезд на территорию Украины за попытку дачи взятки сотруднику Государственной пограничной службы, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В пункте пропуска "Черноморский морской порт" во время оформления прибывших из Батуми пассажиров, пограничники Одесского отряда обнаружили мужчину, который заметно нервничал. Следовательно, была инициирована углубленная проверка этого гражданина. Во время интервьюирования лица выяснилось, что 29-летний гражданин Грузии не может подтвердить цель своей поездки в Украину. Однако, чтобы любой за что попасть в нашу страну, иностранец предложил военнослужащим неправомерную выгоду в размере 100 долларов США" – говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы в воскресенье.

Еще одного взяткодателя обнаружили в столичном аэропорту.

"Гражданин Турции, прибыл из Стамбула, попытался "помочь" в беспрепятственном пересечении границы двум своим землякам и предложил пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" взятку в размере 50 евро" – отметили в Госпогранслужбе

Во всех случаях от неправомерных денежных предложений пограничники отказались.

"В отношении правонарушителей составлены протоколы по ст. 369 ч. 1 УК. Лицам отказано в пропуске и проставлен запрет въезда в Украину на 3 года каждому" – подытожили в Госпогранслужбе.