События

04:21 04.02.2019

В Сумах полиция разоблачила ранее судимого гражданина, совершившего разбойное нападение на своего квартиранта

2 мин читать

Полицейские Сумской области задержали ранее судимого гражданина за разбойное нападение, совершенное при помощи сообщников на квартиранта, арендующего у него жилье, сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.

"На линию "102" обратился мужчина и сообщил, что двое неизвестных ворвались в квартиру, связали его, угрожая физической расправой требовали деньги. В результате забрали два мобильных телефона, 8000 гривен и скрылись" - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Сумской области ы воскресенье.

Преступление было совершено в квартире приятеля заявителя, в которой тот временно проживал со своей подругой. Проанализировав детали преступления, правоохранители пришли к выводу, что его могли совершить люди, которые имели доступ к этой квартире. Что же касается самого хозяина, то он пошел по делам незадолго до разбойного нападения.

"Во время общения он сначала всячески отрицал свою причастность к совершению данного преступления, но под давлением неопровержимых доказательств сознался. Рассказал, что таким образом пытался подтолкнуть приятеля, которому сам предложил пожить у него денег, скорей съехать. Поэтому попросил своих знакомых помочь ему в этом. По сценарию, хозяин должен был уйти из квартиры, а ключи отдать сообщникам. Те, под видом полицейских, должны были ворваться в помещение, запугать квартиранта и отобрать деньги. Так и получилось. Сам "сценарист" также получил сою долю от награбленного" – отметили в полиции.

Сообщников злоумышленника полицейские вычислили и задержали в тот же день. Один из них имел богатый криминальный опыт в совершении краж, грабежей и мошенничеств. Сейчас они дают объяснения следователям.

"Их действий квалифицировали как "Разбой" и начали уголовное производство. За содеянное всем грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества" – подытожили в полиции.

Теги: #разбой #сумская #украина #полиция
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Возле Львова полиция задержала пьяного одессита, угрожавшего подорвать отель

Суд 4 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК о доступе к спискам избирателей

Ночью в Киеве сильный туман, видимость составляет менее 100 метров - КГГА

Съезд Демальянса поддержал Садового на президентских выборах

На КПВВ "Гнутово" задержан мужчина, пытавшийся вывезти с территории ОРДЛО взрывчатку – штаб ООС

В Львовской области на трассе Киев – Чоп произошло ДТП, два человека пострадали

Полиция задержала подозреваемого в убийстве частного предпринимателя из Кременчуга

СЦКК: Боевики вновь обстреляли Золотое-5

Патриарх Филарет не участвует в церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания

В Николаевской области на пожаре в жилом доме погиб пожилой мужчина

ПОСЛЕДНЕЕ

Спецпредставители США и Южной Кореи по вопросам КНДР обсудили предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына

Российский пассажирский самолет вынужденно сел в Будапеште из-за запаха дыма в кабине – источник

В Таджикистане подросток насмерть подорвался на боеприпасе, собирая металлолом на территории российской военной базы

Боевики пять раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За неделю ГСЧС обезвредила на Донбассе 16 взрывоопасных предметов

Трамп заявил о "хорошем шансе" добиться торгового соглашения с Китаем

В Грузии решили отменить в школах выпускные экзамены

В Харькове под снегом обвалилась крыша в гаражном кооперативе

Пожар на складах возле станции метро "Лесная" в Киеве ликвидирован – ГСЧС

В Киеве в понедельник ожидается туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА