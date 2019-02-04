В Сумах полиция разоблачила ранее судимого гражданина, совершившего разбойное нападение на своего квартиранта

Полицейские Сумской области задержали ранее судимого гражданина за разбойное нападение, совершенное при помощи сообщников на квартиранта, арендующего у него жилье, сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.

"На линию "102" обратился мужчина и сообщил, что двое неизвестных ворвались в квартиру, связали его, угрожая физической расправой требовали деньги. В результате забрали два мобильных телефона, 8000 гривен и скрылись" - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Сумской области ы воскресенье.

Преступление было совершено в квартире приятеля заявителя, в которой тот временно проживал со своей подругой. Проанализировав детали преступления, правоохранители пришли к выводу, что его могли совершить люди, которые имели доступ к этой квартире. Что же касается самого хозяина, то он пошел по делам незадолго до разбойного нападения.

"Во время общения он сначала всячески отрицал свою причастность к совершению данного преступления, но под давлением неопровержимых доказательств сознался. Рассказал, что таким образом пытался подтолкнуть приятеля, которому сам предложил пожить у него денег, скорей съехать. Поэтому попросил своих знакомых помочь ему в этом. По сценарию, хозяин должен был уйти из квартиры, а ключи отдать сообщникам. Те, под видом полицейских, должны были ворваться в помещение, запугать квартиранта и отобрать деньги. Так и получилось. Сам "сценарист" также получил сою долю от награбленного" – отметили в полиции.

Сообщников злоумышленника полицейские вычислили и задержали в тот же день. Один из них имел богатый криминальный опыт в совершении краж, грабежей и мошенничеств. Сейчас они дают объяснения следователям.

"Их действий квалифицировали как "Разбой" и начали уголовное производство. За содеянное всем грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества" – подытожили в полиции.