События

23:51 03.02.2019

Российский пассажирский самолет вынужденно сел в Будапеште из-за запаха дыма в кабине – источник

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Российский лайнер экстренно прервал полет после вылета из Белграда в Москву из-за запаха дыма в кабине, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Самолет Airbus выполнял рейс из Белграда в Москву. Однако после вылета экипаж и пассажиры почувствовали запах дыма. Командир экстренно запросил посадку в ближайшем аэропорту - Будапеште", - сказал источник.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту венгерской столицы. Никто не пострадал.

"В ближайшее время за пассажирами вылетит резервный борт. Пока они остаются в аэропорту и обеспечиваются питанием", - сказал он.

Теги: #посадка #самолет #россия #инцидент
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