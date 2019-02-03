События

23:03 03.02.2019

В Таджикистане подросток насмерть подорвался на боеприпасе, собирая металлолом на территории российской военной базы

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На полигоне российской военной базы в Таджикистане подорвался местный подросток, сообщили в воскресенье в пресс-центре МВД республики.

Согласно сообщению, трагедия произошла в воскресенье в полдень на полигоне 201-й российской военной базы "Ляур", расположенном в 40 километрах от Душанбе.

"Ученик девятого класса местной школы Сироджиддин Раджабов 3 февраля подорвался на неразорвавшемся выстреле от гранатомета, когда занимался на территории полигона сбором металлолома", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в МВД Таджикистана, подросток скончался на месте происшествия. Ведется следствие.

Теги: #подросток #таджикистан #полигон #гибель
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