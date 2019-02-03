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21:57 03.02.2019

Суд 4 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК о доступе к спискам избирателей

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Суд 4 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК о доступе к спискам избирателей

Шестой апелляционный административный суд (ранее Киевский апелляционный административный суд) 4 февраля рассмотрит иск лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко к Центральной избирательной комиссии Украины в связи с отказом предоставить ему, как кандидату в президенты, возможность работать с Государственным реестром избирателей.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" уполномоченный представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, суд назначил дело к рассмотрению на 14:00 понедельника.

В своем иске А.Гриценко требует признать противоправными действия ЦИК, которая разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.

А.Гриценко просит суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.

Как сообщалось, 23 января заместитель начальника центрального избирательного штаба кандидата в президенты Украины А.Гриценко Николай Катеринчук заявил об опасениях, что выборы президента 31 марта в Украине будут проведены с использованием списков избирателей, которые не отличаются от списков образца 2015 года.

"Это означает, что из реестра избирателей не исключены умершие. Это может свидетельствовать о подготовке масштабной фальсификации результатов выборов в пользу провластного кандидата путем использования бюллетеней умерших", - сказал Н.Катеринчук на брифинге.

В штабе А.Гриценко считают, что количество таких "мертвых душ" может составить около 1,4 млн избирателей.

Теги: #украина #суд #гриценко
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