События

19:17 03.02.2019

На КПВВ "Гнутово" задержан мужчина, пытавшийся вывезти с территории ОРДЛО взрывчатку – штаб ООС

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На КПВВ "Гнутово" задержан мужчина, пытавшийся вывезти с территории ОРДЛО взрывчатку – штаб ООС

На контрольно-пропускном пункте въезда – выезда был задержан 62 летний житель Мариуполя при попытке вывезти с временно оккупированной территории  взрывчатку, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, благодаря оперативным действиям пограничников и сотрудников СБУ в КПВВ "Гнутово", была пресечена попытка незаконного перемещения тротиловых шашек" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

62-летний житель Мариуполя утром выехал на временно оккупированную территорию на личном автомобиле и после обеда возвращался из оккупированного Новоазовска назад.

"Во время тщательного осмотра его автомобиля офицеры отдела контрразведки УВВБ "Донецко-Луганское" Госпогранслужбы и сотрудники СБУ, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, обнаружили скрытые в спинке заднего сиденья две тротиловые шашки весом 400 грамм" – отметили в штабе ООС.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

"Водитель и его автомобиль задержан. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку выясняют правоохранители" – подытожили в штабе ООС.

Теги: #взрывчатка #оос #украина #задержание
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