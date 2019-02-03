В Львовской области на трассе Киев – Чоп произошло ДТП, два человека пострадали

В Львовской области, на трассе Киев-Чоп произошла автомобильная авария, в результате которой столкнулись грузовик и микроавтобус, два человека пострадали, движение транспорта заблокировано, сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Евгения Рыбий.

"Неподалеку Винникивского моста произошла авария между микроавтобусом и грузовиком. В результате аварии водителя и пассажира автомобиля Iveco забрала скорая. После проведения следственных действий, патрульные организуют реверсивное движение" – написала Е. Рыбий на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Проезд по трассе остается заблокированным.

"Проезд на трассе Киев-Чоп временно заблокирован из-за ДТП с пострадавшим" – отметила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области.