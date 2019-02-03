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16:31 03.02.2019

В Грузии решили отменить в школах выпускные экзамены

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В Грузии решили отменить в школах выпускные экзамены

Министерство образования Грузии определило новые правила выдачи школьных аттестатов, которые будут задействованы уже в этом году.

"С 2018-2019 учебного года в Грузии будут упразднены выпускные экзамены в школах для учеников 11-х и 12-х классов", - говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

Для того чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, учащиеся должны будут получить положительные оценки по всем предметам - 5 или более баллов по десятибалльной системе оценки знаний.

В сообщении отмечается, что ученики, которые провалили или по каким-либо другим причинам не смогли сдать выпускные экзамены в прошлые годы, также смогут взять аттестат, если по всем предметам имеют от пяти и более баллов.

"У выпускников, которые получат аттестат, будет право пройти регистрацию с целью приема в профессиональные и высшие учебные заведения как в 2019 году, так и в последующие годы", - говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в Минобразовании Грузии, отмена экзаменов направлена на усиление роли школы в системе образования. Там подчеркнули, что во время разработки новых правил были учтены все вопросы, которые ставились в течение нескольких лет, чтобы в школе больше внимания уделяли именно учебе, а не экзаменационной процедуре.

В рамках реформы системы образования эксперты подготовили десять законодательно-нормативных пакетов, которые охватывают все направления. Среди изменений, запланированных в школах страны, - новая система оценки уровня знаний и навыков учителей, развитие школьной инфраструктуры, внедрение инноваций и технологий. Реформы продлятся четыре года и направлены на превращение Грузии в регионального лидера в сфере образования.

Теги: #грузия #образование
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