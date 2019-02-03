В Харькове под снегом обвалилась крыша в гаражном кооперативе

Двое мужчин 81 и 41 лет получили травмы в результате обвала крыши в гаражном кооперативе по ул.Зубенко в Харькове и были доставлены в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

"Установлено, что под давлением большого количества снега обрушилась крыша в гаражном кооперативе. В результате обрушения 81- и 41-летние мужчины были доставлены в больницу Харькова. Предварительно, пострадавшие получили травмы головы и плеча. Также механические повреждения получили два автомобиля", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о случившемся внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции Харькова.