Пожар на складах возле станции метро "Лесная" в Киеве ликвидирован – ГСЧС

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в складском здании по ул.Красноткацкой, 69 в Деснянском районе неподалеку от станции метро "Лесная" на восточной окраине Киева.

Как сообщает Главное управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве, пожар был ликвидирован по состоянию на 14:30 воскресенья.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как сообщалось, пожар в складском помещении (хранение электроинструмента, пластика и картона) на Красноткацкой, 69, возник в субботу, 2 февраля, в 11:52 на площади 700 кв м, однако к вечеру распространился на площадь 10,5 тыс кв.м., появилась угроза распространения огня на рядом стоящее здание. В 23:03 того же дня пожар был локализован на площади 10,5 тыс. кв.м. По состоянию на утро воскресенья на месте пожара наблюдалось тление отдельными ячейками на площади около 2 тыс.кв.м, появилась угроза обвала строительных конструкций.

К тушению пожара были привлечены 137 человек личного состава и 35 единицы техники.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причина возникновения пожара устанавливается.