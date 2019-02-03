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14:51 03.02.2019

Полиция задержала подозреваемого в убийстве частного предпринимателя из Кременчуга

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве частного предпринимателя из Кременчуга

Оперативники уголовного розыска полиции Полтавской области задержали обоснованно подозреваемого в убийстве частного предпринимателя из г.Кременчуг.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, правоохранители установили его личность и задержали в субботу, 2 февраля.

В настоящее время ему объявлено о подозрении в совершении преступления, ведутся следственные действия.

По данным правоохранителей, предприниматель был убит в своем автомобиле выстрелом в голову.

Как сообщалось, вечером 31 января патрульные полицейские обнаружили на 96-м километре трассы М-22 возле г.Кременчуга Полтавской области припаркованный автомобиль Hyundai Santafe, в котором находилось тело 55-летнего местного частного предпринимателя с признаками насильственной смерти.

По факту начато уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Теги: #полиция #кременчуг #убийство
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Интерфакс-Украина
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