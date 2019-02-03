В Киеве в понедельник ожидается туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица

В понедельник, 4 февраля, в украинской столице ожидается туман, видимость 200-500 м (1й уровень опасности, "желтый"), на дорогах местами гололедица, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включать их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.