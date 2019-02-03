События

14:50 03.02.2019

В Киеве в понедельник ожидается туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица

1 мин читать
В Киеве в понедельник ожидается туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица

В понедельник, 4 февраля, в украинской столице ожидается туман, видимость 200-500 м (1й уровень опасности, "желтый"), на дорогах местами гололедица, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включать их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Теги: #погода
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В начале недели в Украине сохранится теплая погода без осадков

Харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал позднюю весну

В Украине удерживается теплая погода

В Украине на выходных будет по-прежнему тепло и сыро

В Украине 1 февраля ожидается сильный туман - ГСЧС

В Киеве в среду ожидается туман, видимость 200-500м

В Украине сохранится "плюсовая" температура, но будет пасмурно

В Украине в ближайшие сутки значительно потеплеет, но будет пасмурно и сыро

Потепление несет в Украину надвигающийся с запада антициклон

В Харьковской области спасатели отбуксировали со скользких участков дороги рейсовый автобус, троллейбус и грузовики

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция задержала подозреваемого в убийстве частного предпринимателя из Кременчуга

Митрополит Епифаний: Верим, что усилия по объединению украинской церкви увенчаются получением ею статуса патриархата

В Софии Киевской состоялась интронизация предстоятеля ПЦУ Епифания

СЦКК: Боевики вновь обстреляли Золотое-5

"Желтые жилеты" во Франции протестовали против полицейского насилия

Патриарх Филарет не участвует в церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания

В Николаевской области на пожаре в жилом доме погиб пожилой мужчина

В Киеве 3 февраля ожидается туман и гололедица

В Софии Киевской проходит церемония интронизации главы ПЦУ митрополита Епифания

На месте пожара на складах возле станции метро "Лесная" существует угроза обвала конструкций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА