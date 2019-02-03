Софии Киевской состоялась интронизация предстоятеля ПЦУ Епифания

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний интронизирован в воскресенье.

Церемония интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания прошла в воскресенье в Софийском соборе в Киеве по греческому чину.

На интронизации присутствовали президент Украины Петр Порошенко, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, вице-премьер-министр - министр регионально развития Геннадий Зубко, министр обороны Степан Полторак, министр культуры Евгений Нищук, глава СБУ Василий Грицак, мэр Львова Андрей Садовый, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, народные депутаты.

В церемонии интронизации также участвовала делегация Вселенского патриархата, в частности, из Афонского монастыря.

Как сообщалось, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет из-за плохого самочувствия не смог присутствовать в Софийском соборе на церемонии интронизации предстоятеля Православной церкви Украины. Патриарх Филарет передал свое поздравление митрополиту Епифанию, которое было зачитано участникам церемонии.

"Я убежден, что поместная украинская православная церковь в будущем объединит всех православных в Украине и тогда, как одна из самых больших поместных церквей в мировом православии украинская церковь будет вознесена до статуса патриархата" – отметил Филарет в своем обращении.