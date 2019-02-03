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12:08 03.02.2019

В начале недели в Украине сохранится теплая погода без осадков

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В начале недели в Украине сохранится теплая погода без осадков

В ближайшие сутки, 4 февраля, в Украине без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На большей части территории страны в понедельник туман, на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях до 3° мороза; днем 2-7° тепла, в южной части 8-12° тепла.

В Киеве - без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица; температура ночью 1-3°, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 13,7 градусов тепла в 2002 году, самая низкая - ночью на отметке 26,7 градусов мороза в 1911 года.

Во вторник, 5 февраля, в Украине без существенных осадков, лишь в Карпатах днем мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-4° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 4-9°, в Крыму до 15° тепла.

В Киеве 5 февраля - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Теги: #погода
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Интерфакс-Украина
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