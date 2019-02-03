События

10:32 03.02.2019

Патриарх Филарет не участвует в церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания

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Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет не присутствует на церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

"К большому сожалению, врачи категорически запретили ему  в связи с ухудшением состояния здоровья, с повышением давления, находится вне стен больницы, он сейчас находится под постоянным присмотром врачей, но  прислал свое письменное приветствие," – сообщил представитель ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря) во время трансляции церемонии интронизации в эфире телеканала "Прямой".

Как сообщалось, в соборе Святой Софии в воскресенье в  Киеве проходит церемония интронизации митрополита Епифания.

Теги: #филарет #отсутствие #украина #интронизация
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Интерфакс-Украина
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