Патриарх Филарет не участвует в церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет не присутствует на церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

"К большому сожалению, врачи категорически запретили ему в связи с ухудшением состояния здоровья, с повышением давления, находится вне стен больницы, он сейчас находится под постоянным присмотром врачей, но прислал свое письменное приветствие," – сообщил представитель ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря) во время трансляции церемонии интронизации в эфире телеканала "Прямой".

Как сообщалось, в соборе Святой Софии в воскресенье в Киеве проходит церемония интронизации митрополита Епифания.