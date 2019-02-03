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09:46 03.02.2019

В Николаевской области на пожаре в жилом доме погиб пожилой мужчина

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В Николаевской области на пожаре в жилом доме погиб пожилой мужчина

В Николаевской области в результате пожара в жилом доме погиб 66-летний мужчина, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям области.

"2 февраля в 21:30 в Службу спасения по номеру "101" поступил телефонный звонок о пожаре в жилом доме по ул. Чайковского м. Снигиревка", - говорится в сообщении.

Спасатели выяснили, что пожар возник в одной из комнат жилого дома. Во время разведки спасатели обнаружили тело погибшего хозяина 1953 г.р. Пожарные не допустили переброски огня на смежные комнаты и в 21:52 ликвидировали пожар на площади 1 кв. м.

Причиной трагедии стала неосторожность владельца при курении.

Теги: #жертва #украина #николаевская_область #пожар
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Интерфакс-Украина
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