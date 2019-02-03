В Софии Киевской проходит церемония интронизации главы ПЦУ митрополита Епифания

Чин интронизации предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского и всея Украины Епифания проходит в воскресенье утром в Софийском соборе в центре Киева.

В настоящее время проходит божественная литургия, во время которой состоится интронизация предстоятеля ПЦУ. Событие транслируют украинские телеканалы.

На церемонии присутствуют президент Украины Петр Порошенко, представители Кабинета министров – вице-премьер-министр - министр регионально развития Геннадий Зубко и вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, народные депутаты.

На интронизации также присутствует экзарх Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" часть Софийской площади перед собором, где проходит интронизация, перекрыта оградительными решетками. Приглашенные на интронизацию проходят контроль на безопасность. В данный момент на площади людей практически нет.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко).

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) зарегистрирована 30 января 2019 года.

В январе ПЦУ была внесена в диптих поместных церквей на сайте Вселенского патриархата.