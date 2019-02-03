Украинские военные задержали жителя Донецкой области за попытку вступить в состав НВФ

Украинские военнослужащие задержали жителя Донецкой области за попытку вступить в состав незаконных вооруженных формирований, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"2 февраля личным составом наблюдательных постов одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил, который обороняется на Светлодарском направлении, было замечено движение неустановленного лица в тылу своих позиций. На установленные сигналы распознавания лицо не реагировало, личным составом СП было осуществлено задержание", - говорится в сообщении пресс-центра в воскресенье утром.

Как отмечается, задержанным оказался 42-летний гражданин Украины П, ранее дважды судимый, с общим сроком отбывания наказания больше 15 лет.

"По словам опрошенного, в декабре 2018 года через социальную сеть "Одноклассникиˮ с ним связалась его одноклассница, гражданка Ш., которая убедила задержанного проходить военную службу в одном из подразделений российско-оккупационных войск, мотивируя денежным обеспечением в размере 20 тыс. рос. рублей", - отметили в штабе.

После получения согласия от задержанного, гражданка Ш. предложила пересечь линию соприкосновения и указала место, где его будут ожидать боевики.

В настоящее время украинские военнослужащие передали гражданина П. сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего следствия и определения меры наказания.