Порошенко поздравил митрополита Епифания с 40-летием

Президент Украины Петр Порошенко поздравил митрополита Киевского и Всея Украины Епифания (Думенко) с 40-летием.

"Сегодня Митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний, которому выпала историческая миссия стать первым Предстоятелем Единой Автокефальной Православной Церкви Украины, отмечает 40-летний юбилей. Искренние пожелания Божьей милости и неисчерпаемых сил для служения Господу, людям и Украине, Ваше Святейшество!", - написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

П.Порошенко отметил, что для митрополита Епифания создание украинской независимой церкви и получение Томоса является началом на пути объединения и служения.

"Однако он, несомненно, пройдет этот путь достойно", - подчеркнул П.Порошенко.