Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два военных

Боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранения получили два украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"2 февраля российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба в Фейсбуке в воскресенье утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы украинских позиций велись из стрелкового оружия - в районе Широкиного, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Красногоровки, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутора Свободный, трижды из минометов калибра 82 мм, БМП-1 и стрелкового оружия - в районе н.п. Луганск, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Крымского, дважды с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Травневого.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 2 февраля, два боевика уничтожены, еще четыре ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в штабе.