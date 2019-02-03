События

05:27 03.02.2019

Лидер венесуэльской оппозиции призвал провести демонстрацию 12 февраля

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Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо в субботу призвал своих сторонников провести масштабную акцию протеста против правительства Николаса Мадуро 12 февраля, сообщают латиноамериканские СМИ.

В ходе выступления на митинге в Каракасе он пообещал, что "через 10 суток нас ждет исторический день". Однако он не уточнил, что именно должно произойти.

Кроме того, Х.Гуайдо объявил, что работает над планом по доставке в страну гуманитарной помощи - через Бразилию и Колумбию.

Теги: #венесуэла #оппозиция #планы
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Интерфакс-Украина
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